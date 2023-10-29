حتى نلتقى

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 07:42 م 10/29/2023 7:42:29 PM

وهبتنى المقادير نعمة مشاهدة كوكبة معتبرة من نجوم التمثيل فى مصر وهم يبدعون على خشبة المسرح فى سبعينيات القرن الماضى وثمانينياته، أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر:

* سمير غانم وجورج سيدهم وبوسى فى مسرحية (جوليو ورومييت) عام 1973. (على مسرح الريحاني). شاهدتها مع شقيقى الأكبر المهندس فكرى، وذلك قبل حرب أكتوبر بأسابيع قليلة، حيث كان ملازم أول فى الجيش المصرى، وقد وعدنى بمكافأة كبيرة وهى اصطحابى إلى المسرح لرؤية ثلاثى أضواء المسرح شخصيًا إذا تحصلت على 90% أو أكثر فى امتحان الشهادة الابتدائية، وبالفعل حصلت على 91.3%، وقد أوفى شقيقى بوعده حين حظى بأول إجازة من كتيبته.

< محمد صبحى وأحمد ماهر وهناء الشوربجى فى مسرحية (هاملت) سنة 1977. (مسرح الجلاء) بشارع الجلاء.

< عبدالمنعم مدبولى وعقيلة راتب ومحمد نجم وزيزى مصطفى فى مسرحية (مولود فى الوقت الضائع) 1977. (مسرح الجلاء).

< نور الشريف ويحيى الفخرانى وليلى علوى وعلى الشريف وأحمد بدير فى مسرحية (بكالوريوس فى حكم الشعوب) عام 1978. (المسرح الجديد) بباب اللوق.

< سمير غانم ونوال أبوالفتوح وإبراهيم سعفان وسمير حسنى ورأفت فهيم فى مسرحية (الأستاذ مزيكا) 1979. (مسرح الهوسابير).

< سميحة أيوب ويوسف شعبان ورشوان توفيق وناهد سمير وإحسان شريف ونبيل الدسوقى وحمزة الشيمى ووحيد عزت وفريدة مرسى ورشدى المهدى فى مسرحية (رابعة العدوية) 1980 (المسرح القومي).

< محمود الحدينى وأشرف عبدالغفور فى مسرحية (سهرة مع الحكومة) عام 1980. (المسرح القومي).

< نور الشريف وفردوس عبدالحميد وخالد زكى وحمزة الشيمى فى مسرحية (الفارس والأسيرة) عام 1980. مسرح (الجمهورية).

< جميل راتب ومحسنة توفيق وحسن عبدالحميد فى مسرحية (الأستاذ) سنة 1981. (المسرح القومي).

< عبدالرحمن أبو زهرة فى مسرحية مونودراما (سهرة مع الضحك) عام 1981. (مسرح متروبول).

< نعيمة وصفى فى مسرحية مونودراما (الست عديلة) عام 1981. مسرح (الطليعة).

< أحمد حلاوة وسامى مغاورى ولطفى لبيب وأحمد عبدالعزيز ويوسف رجائى وإنعام الجريتلى وعايدة فهمى فى مسرحية (المغنية الصلعاء مازالت صلعاء) عام 1982. مسرح (الطليعة).

< محمود ياسين وغسان مطر ومنى واصف فى مسرحية (واقدساه) عام 1985. (المسرح القومي).

< عبلة كامل وأحمد كمال فى مسرحية (داير داير) عام 1986. (نسيت على أى مسرح شاهدتها).

< عبدالله غيث وفردوس عبدالحميد فى مسرحية (ماكبث) عام 1987. (المسرح القومي).

< عزت العلايلى وحسين فهمى فى مسرحية (أهلا يا بكوات) عام 1989. (المسرح القومي)، ثم شاهدتها بعد ذلك حينما حل محمود ياسين بديلا عن عزت العلايلى.

< صلاح السعدنى وحسين الشربينى وفايزة كمال ومحمد منير وماجدة منير فى مسرحية (الملك هو الملك) عام 1989. مسرح (السلام)، ثم شاهدتها بعد ذلك حيت حل أحمد بدير بديلا عن صلاح السعدنى، وعلى الحجار بدلا من محمد منير.

أجل... كانت سهرات مسرحية رائعة.