أونانا يتألق ويمنع هاتريك هالاند في ديربي مانشستر

تألق الكاميروني أندري أونانا حارس مرمى فريق نادي مانشستر يونايتد أمام النجم النرويجي إيرلينج هالاند، ويمنع مهاجم مانشستر سيتي من الهدف الثالث في اللقاء وهدف الهاتريك في ديربي مانشستر.

أونانا يمنع هاتريك هالاند في ديربي مانشستر

سجل إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الهدف الأول في الدقيقة 26 عبر ركلة جزاء، وفي الدقيقة 49 أضاف المهاجم النرويجي هدفه الثاني في اللقاء،

وفي سياق أخر تصدى الحارس الكاميروني أندري أونانا لمحاولتين من هالاند وتصدى لكرة خطيرة للسيتي في بداية اللقاء، ومنع الحارس الكاميروني الفريق السماوي من الهدف الأول قبلها، وفي الدقيقة 70 تصدى لفرصة أخرى منعت هاتريك هالاند.

يمتلك هالاند 11 هدف بعد هدفيه في شباك مانشستر يونايتد ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 80.

أونانا يتصدى لهاتريك من هالاند

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



تاريخي .. أفضل تصدي في الموسم بدون شك



اونانا وتصدي تاريخي ضد ايرلينغ هالاند

pic.twitter.com/pNVa2WPnXS — عمرو (@bt3) October 29, 2023