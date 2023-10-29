أمطار غزيرة على دهب والسيول تجتاح منطقة الصاعدة بنويبع

تعرضت مدن خليج العقبة "شرم الشيخ - دهب - نويبع" لامطار خفيفة اليوم من تساقط سيول في منطقة الصاعدة بنويبع مع احتمالية استمرار تساقط السيول .

وشهدت مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم الأحد ، تقلبات مفاجئة في حالة الطقس، وتعالت أصوات الرعد في كافة الأرجاء، وغطت الغيوم سماء المدينة، وأعقبها تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، حالة الطوارئ القصوى، تحسبًا لحدوث أ طوارئ، وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث أ طوارئ، كما جرى التأكيد على تطهير مخرات السيول.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما توقعت أن تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع وجود فرص أمطار خفيفة على خليج السويس، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد .

وبلغت نسبة الرطوبة بمحافظة جنوب سيناء 51 %، وتجاوزت سرعة الرياح في المناطق الساحلية 16 كيلو في الساعة، وتبابنت درجات الحرارة من مدينة لأخرى، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى بمدينة رأس سدر 22 والعظمى 32، وفي سانت كاترين الصغرى 15 والعظمى 25، وطور سيناء الصغرى 22 والعظمى 30، وطابا الصغرى 23 والعظمى 31، وشرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33.

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