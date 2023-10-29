الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

20 لاعبًا في قائمة البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر

البنك الأهلي
البنك الأهلي

 اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة فيوتشر وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدًا الإثنين ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساءً.

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 وجاءت قائمة البنك الأهلي:
 

 حراسة المرمي: 
 محمد أبوجبل، أحمد صبحى.
خط الدفاع:
 أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، إسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني 
 خط الوسط:
 محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو.
 خط الهجوم: 
 كريم بامبو، أسامة فيصل.

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