وزير الري يلتقي نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه

على هامش فعاليات اسبوع القاهرة السادس للمياه، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ايلينا مانينكوفا نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأعرب سويلم عن سعادته بمشاركة ايلينا في فعاليات اسبوع القاهرة للمياه .

واشاد الدكتور سويلم، بالدعم الذى تقدمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمباردة AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" ، متوجها بالشكر للمنظمة على استضافة سكرتارية المبادرة ، وأيضا قيادة مسار العمل الخامس للمبادرة والذي يتناول "نظام الإنذار المبكر من الجفاف والفيضانات" .

وأشار الدكتور سويلم لتزايد الإقبال من الدول والمنظمات على الانضمام للمبادرة ، و دور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في القيام بدور بارز في عرض مسارات المبادرة على مختلف الدول ، كما سيمثل اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده خلال اسبوع القاهرة للمياه فرصة جيدة كأول تجمع للدول المهتمة بالانضمام للمبادرة لتحديد احتياجاتها فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية والتنسيق بشأن

مسارات عمل المبادرة ، كما سيتم البدء في صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة حتى مؤتمر COP28 ، وتنظيم اجتماع وزاري خلال فعاليات COP28 بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل .

كما تم التباحث حول التنسيق لعقد إجتماع تحالف "قادة المياه والمناخ" خلال فعاليات COP28 .