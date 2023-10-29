"صعيدي في الجامعة الأمريكية 2" خارج نطاق السينما .. اعرف التفاصيل

كشفت إدارة شركة "العدل جروب" لإنتاج الفني عن تراجعها عن فكرت تقديم الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي قدمه النجم محمد هنيدي في عام 1998.

وقالت مصادر داخل الشركة، إن من أبرز أسباب التراجع النجاح الكبير الذي حققه الفيلم ، وصعوبة تجميع هذا العدد الكبير من النجوم في الوقت الحالي .

صعيدي في الجامعة الأمريكية ، شارك في البطولة مع النجم محمد هنيدي، النجمة مني زكي، وغادة عادل ، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، فتحي عبد الوهاب،وغيرهم من النجوم.

وكان الجزء الأول من فيلم "صعيدي فى الجامعة الأمريكية" تدور أحداثه حول شخصية خلف الدهشوري طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، فحاز على منحة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين، ويقع في حب زميلته عبلة التي كان يشاغلها أستاذها بالجامعة، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه سيادة، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.

نبذة عن بطل الفيلم محمد هنيدي

محمد هنيدي ممثل مصري، ولد بمحافظة الجيزة.،حصل على البكالوريوس في معهد السينما في عام 1991.

بدأ عمله في مسرحية "دكتور زعتر" و في مسلسل "عالأصل دور"" و "العرضحالجى" و في مسلسل"البخيل وأنا"، ثم

جذبته السينما و حقق نجاحًا مذهلاً في فيلم "إسماعيلية رايح جاى" من أشهر مسرحياته "ألابندا، حزمنى يا".

استطاع في نهاية التسعينيات من خلال دور صغير فى فيلم "بخيت و عديلة" أن يؤكد موهبته ككوميديان و حققت أفلامه أعلى الإيرادات،قام بالغناء في أفلامه بعد أن نجحت أغنية "كامننا" مع المطرب محمد فؤاد.

شارك محمد هنيدي في تقديم الفوازير الرمضانية فشارك الفنانة الاستعراضية "شريهان" فوازير "حاجات و محتاجات"، ثم قدم مع "أشرف عبدالباقي" فوازير "أبيض و أسود".

حصل على عدة جوائز من مهرجانات عدة منها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.