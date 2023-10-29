الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تمد الجسم بالطاقة.. طريقة عمل كرات البسكوت بزبدة الفول السوداني

كرات البسكوت بزبدة
كرات البسكوت بزبدة الفول السود

كرات البسكوت بزبدة الفول السوداني من الحلويات الصحية التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، لذا يمكنك تحضيرها وتناولها عند الشعور بالجوع، حيث تعمل على سد الشهيه فترة طويلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

كرات البسكوت بزبدة الفول السوداني

طريقة تحضير كرات البسكوت بزبدة الفول السوداني

المقادير

- زبدة الفول السوداني : ربع كوب

- حليب مكثف محلى : ربع كوب

- بسكويت الشاي السادة : باكيت (مطحون)

- الشوكولاتة : كوب (مذابة على حمام مائي)

- الفول السوداني : حسب الرغبة (مجروش / للتزيين)

 

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي زبدة الفول السوداني مع الحليب المكثف المحلى جيداً.

أضيفي البسكويت تدريجياً مع التقليب حتى يتماسك الخليط وتحصلي على القوام المناسب للتشكيل.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من الخليط وضعيها في الثلاجة لحوالي 15 دقيقة حتى تتماسك.

غمّسي الكرات في الشوكولاتة المذابة، وزينيها بالفول السوداني المجروش، وضعيها على ورق زبدة حتى تجف، ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها.

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