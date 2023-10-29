واقعية كولر تُخرج الأهلي بأقل الخسائر أمام صن داونز بجنوب أفريقيا

وسط أداء دفاعي طيلة مجريات اللقاء ، خسر الأهلي بهدف من دون رد أمام نظيره صن داونز خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب لوفتوس ستاديوم بمدينة بريتوريا في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.



ولم يقدم الأحمر خلال المواجهة أي مردود هجومي يذكر مكتفيًا بالكرات المرتدة فقط وانطلاقات الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو.



ونجح الأحمر وفقًا للمردود الذي قدمه في الخروج بأقل الخسائر من المواجهة التي شهدت استحواذ صن داونز على الكرة بنسبة تخطت الـ 70 % ، بفضل تمركز لاعبيه الدفاعي الجيد خاصة في شوط اللقاء الأول.

وفضل كولر الاعتماد على الثنائي رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في قلبي الدفاع بدلاً من مشاركة ياسر إبراهيم الغائب عن مواجهات فريقه الأخيرة بداعي الإصابة.

كذلك مشاركة الثنائي مروان عطية وأليو ديانج سويًا ومقابلة لاعبي الفريق الجنوب أفريقي مبكرًا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من زمن المباراة مشاركة أكرم توفيق بديلاً عن محمد هاني ، الأمر الذي يشير إلى إمكانية مشاركته الأساسية خلال مواجهة الإياب أو توظيفه في منطقة وسط الملعب.

وبدأ الأهلي المواجهة بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن



ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة مباشرة فور انتهاء المواجهة، على أن يبدأ الفريق الأحمر استعداداته لمواجهة الإياب المرتقبة المقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل.