رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وزير التربية والتعليم

قبل مناقشة رسالة دكتوراه

استقبل رئيس جامعة كفر، الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، الأحد ، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



جاء ذلك قبل مناقشة رسالة دكتوراه والمقدمة من الباحثة هالة عمارة المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية تحت عنوان "تطوير برنامج إعداد معلمي الكيمياء باللغة الإنجليزية في ضوء المعايير الدولية وأثره في تنمية مهارات معلم المستقبل”.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني مناقشا ورئيسا، والدكتور محمود عبد العزيز أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم ووكيل كلية التربية السابق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشيخ أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا المعلومات بكلية التربية.