قفزة غير مسبوقة.. جامعة كفر الشيخ ترتقي في تصنيف شنعهاي للتخصصات
أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الأحد، حصول الجامعة على مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023 .
وقال دسوقي، إن الجامعة أن الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة عالمية فى 7 تخصصات، وحققت في تخصص العلوم البيولوجية المرتبة "201-300" عالميا والمركز الأول محليا منفردة، وفي تخصص العلوم البيولوجية البشرية حققت المركز "401-500" عالمياً والمركز الأول محلياً، وفي تخصص العلوم الزراعية حققت الجامعة المرتبة "39" عالمياً والمركز الثاني محلياً.
وفي تخصص العلوم البيطرية جاءت فى المركز "76-100" عالمياً والمركز الثاني محلياً، وفي مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية حققت المركز "101-150" عالمياً والمركز الثاني محلياً، وفي تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية حققت المركز "401-500" عالمياً والمركز الثاني محلياً،
وحققت المركز "201-300" عالمياً فى تخصص علوم الهندسة والطاقة والمركز الثاني محلياً.
وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة ظهرت فى 7 تخصصات بزيادة تخصصين عن العام السابق، كما تقدمت الجامعة فى عديد من التخصصات مقارنة بالعام السابق، ففي تخصص العلوم الزراعية تقدمت الجامعة من المركز "101-150" عالمياً إلى المركز 39 عالمياً.
وفي تخصص العلوم البيطرية تقدمت الجامعة من المركز "151-200" إلى المركز "76-100" عالمياً، وفي تخصص العلوم البيولوجية تقدمت الجامعة من المركز "401-500" عالمياً إلى المركز "201-300" عالمياً، وفي تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية تقدمت الجامعة من المركز"201-300" إلى المركز "101-150" عالمياً.