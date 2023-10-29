الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه

الدكتور سويلم: تعاون بين مصر وهولندا في مشروعات الصرف المغطى والري

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم

أشاد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينيات وحتى الآن بين مصر وهولندا، والذي تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم الكثير من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى، وتطوير الري وإنشاء روابط مستخدمي المياه، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR)، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه ترأس الدكتور هانى سويلم، اجتماع المجلس الاستشارى المصري الهولندي.

وأشار الدكتور سويلم لتشابه الموقف المائي فى مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية، مضيفا أنه جاري العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة المياه، والمياه والزراعة، مؤكدا التطلع لمواصلة تنفيذ كل بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها.

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