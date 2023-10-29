شوط الأهلي الدفاعي يفرض التعادل على صن داونز

حسمت نتيجة التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة الأهلي وصن داونز الجارية بينهما الآن على ملعب لوفتوس ستاديوم في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.





وشهدت مجريات الشوط بأكملها أداء دفاعي صلب من قبل لاعبي الأهلي، وملاقاة الفريق الجنوب أفريقي “النشط” مبكرًا في منطقة وسط الملعب، في الوقت الذي اعتمد فيه كولر على الكرات المرتدة واستغلال سرعات الثنائي الأمامي رضا سليم وبيرسي تاو.



وجاء تشكيل الفريق الجنوب أفريقي في بداية المباراة كما يلي..

في حراسة المرمى: رونوين ويليامس.

خط الدفاع: عبدالمنعم بوطويل، موسى ليبوسا، ريفالدو كوتزي، أوبري موديبا.

خط الوسط: خوليسو موداو، تيبوهو موكيانا، مارسيلو أليندي، جونيور ميندييتا.

الهجوم: ثيمبا زواني، جاستون سيرينو.

وشهد تشكيل الأحمر في اللقاء تغييرات بالجملة، وفقًا لما أعلنه السويسري مارسيل كولر، مدرب الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي في بداية اللقاء كما يلي ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.



ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.