البابا تواضروس يتفقد أوضاع الخدمة الكنسية بشرق السكة الحديد

فعاليات وأنشطة الكنائس فى أسبوع

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس الماضى، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية فى العباسية، بنيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام شرق السكة الحديد وعدد من كهنة الكنائس بالقطاع، استهل الأنبا مارتيروس بشكر قداسته على حرصه الدائم ومتابعة الأوضاع الخدمية بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة، كما عبر عن سعادته بقرار البابا تواضروس بخصوص عقد الاجتماع العام بكنيسة الشهيد مار جرجس بأرض الجنينة.

ومن جانبه، ألقى قداسه البابا كلمة رعوية، وتفقد الجميع وأجاب عن أسئلتهم، وجاء هذا اللقاء فى إطار الدور الرعوى لأوضاع الخدمة، والذى شهده خلال الاسابيع الماضية وتفقد خلالهم كهنة قطاعات ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، مدينة السلام والحرفيين، وسط القاهرة.

الإنجيلية تصوم من أجل حماية الفلسطينيين

خصصت الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، الفترة من 22-25 أكتوبر الجارى، للصوم والصلاة من أجل حماية المنطقة والتى تعانى من تعدِ واضح على الإنسانية فى الأحداث الأخيرة فى غزة. وشاركت عدد من الكنائس بالطائفة التى دعا القس رفيق ثابت، راعى الكنيسة الإنجيلية فى أسيوط، إليها حتى يسود السلام على العالم.

جاء هذا التصرف فى إطار الدور البارز التى تلعبه الهيئة الإنجيلية فى الآونة الأخيرة ن خلال تقديم المساعدات وتوفير قوافل طبية ومشاركة الدولة المصرية فى توفير سبل المعونات فى إغاثة الفلسطينيين.

صلاة «من أجل السلام فى الأراضى المقدسة» بكنائس الكاثوليك

أقامت كاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، فى الإسكندرية، الخميس الماضى، «صلاة من أجل السلام فى الأراضى المقدسة» فى إطار دعوة قداسة البابا فرنسيس، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر، بشأن تخصيص الجمعة الماضية للصوم والصلاة لها الأمل المنشود.

ترأس الفعاليات القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، كما شارك الأب يوحنا جورج، راعى الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، زالراهبات، وألقى القمص أنطونيوس عظة الذبيحة الإلهية، مقدمًا كلمات التعازى إلى أسر الضحايا، داعيًا للصلاة، من أجل المشردين، ومن فقدوا ذويهم، والمتألمين.

الأنبا مرقس يشهد نهائى أبطال «الكتاب المقدس» بشبرا

شهد نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، الأربعاء الماضى، فعاليات نهائى دورى أبطال « الكتاب المقدس» بالموسم السادس من المسابقة الروحية التى تتبعها الكنائس بصورة منتظمة متنضمنه دراسة عهدى الإنجيل «القديم والجديد».

تم تكريم الكنائس الفائزة بالموسم السادس حسب المراكز المتمثلة فى: «كنيسة الأمير تادرس، كنيسة الشهيدة دميانة، كنيسة العذراء طنان، كنيسة يوحنا السنهوتى، المركز الخامس الارشيدياكون حبيب جرجس، وأخيرا كنيسة العذراء والملاك».