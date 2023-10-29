جامعة أسيوط تشهد ماراثون الدراجات في ختام حملة الكشف عن سرطان الثدى

أطلقت جامعة أسيوط “ماراثون للدراجات” لطلاب الجامعة، داخل الحرم الجامعى بمناسبة اللقاء الختامي؛ للحملة الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، تحت شعار: "اطمني.. إحنا معاكي"، التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.

شهد انطلاق الماراثون حضور، الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على الحملة، والدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام، والطب النووي، وبمشاركة الدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية ، ومها حسن مدير إدارة إعداد القادة، ورعاية المتميزين، إلى جانب أكثر من (٨٠) طالبًا وطالبة، من المشاركين في فعاليات الماراثون من أبناء الجامعة.

وانطلقت فعاليات الماراثون، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، من أمام القرية الأوليمبية، مرورًا بكليات: التربية، والطب والهندسة، والتجارة، والعودة في الختام إلي مقر القرية الأوليمبية مرةً أخري، وشهد الماراثون إقبالاً كثيفاً من طلاب وطالبات الجامعة؛ مرتدين شارات أكتوبر الوردى، وطلاب كلية التربية الرياضية؛ بالسوارى والأعلام.

جدير بالذكر، أن الجامعة أطلقت حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، في منتصف الشهر الجاري؛ في إطار المشاركة فى المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لدعم صحة المرأة المصرية، وتزامنًا مع المبادرة العالمية "أكتوبر الوردي".