هشام الحصري: زيادة الضرائب على السجائر يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض على المجلس لفرض ضريبة جديدة على السجائر، يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.

واضاف الحصرى، أن كلما زادت الضرائب فسوف يقل معدل الاستهلاك وخاصة بين فئة الشباب، وهو ما أكدته الاتفاقيات الاطارية الخاصة بالتبغ والموقعة عليها مصر، والتى أقرت أن زيادة قيمة الضرائب على السجائر يقلل من الاستهلاك وبالتالى يؤثر ايجابيا على الصحة العامة.

وأعلن الحصرى، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا هدفنا الحفاظ على الصحة العامة ودفع الشباب للإقلاع عن التدخين.