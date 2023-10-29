سماع المرافعات في "خلية التجمع الإرهابية" غدًا

تستأنف غدًا الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، سماع المرافعات في مُحاكمة 73 متهمًا بالقضية المعروفة بـ"خلية التجمع الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

تأجيل محاكمة شخصين متهمين بخطف طالب في الجيزة



قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة شخصين لاتهامهما بخطف طالب وسرقة منقولاته تحت تهديد السلاح بمنطقة منشأة القناطر، للغد وذلك لسماع أقوال شهود الإثبات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3382 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة امبابة، أن المتهمين "م . ا"، 22 سنة، سائق، و "م . ا"، 22 سنة، عامل، في يوم 11 مارس الماضي خطفا المجني عليه "ا . ع"، 20 سنة، طالب بالاكراه بأن استدرجاه ودلفا داخل سيارته وقاما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه وقاما بتكبيل يديه وقدميه واقتياده إلى مكان بعيد عن أعين المارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه وبوضع السلاح الأبيض على رقبته فأحدثا عمدا به إصابته، وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وإتمام سرقتهم.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين احتجز المجني عليه بغير وجه حق وبغير أمر احد الحكام المختصين، وذلك في مكان ناء حتى تمكن الأهالي من إنقاذه، كما حازا واحرزا سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.