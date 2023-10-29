طريقة عمل بيتزا توست بدون فرن.. حضريها في دقائق

البيتزا من الوصفات اللذيذة التي يعشقها الجميع، لذا نقدم لك طريقة عمل بيتزا توست بدون فرن ، لتوفير الوقت والجهد والحصول على مذاق شهي ولذيذ.

بيتزا توست

طريقة عمل بيتزا توست بدون فرن

المقادير

8 قطع توست (طازج)

علبة صلصة طماطم

ثلث كيلو جبن موزاريلا (مبشور)

2 حبة فلفل أخضر

شرائح زيتون أسود

ربع كوب سلامي

ربع كوب بسطرمة

ملعقة صغيرة سكر

حسب الرغبة ملح

فلفل أسود حسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

طريقة التحضير

لتحضير صلصة البيتزا.. ضعي 5 ملاعق صلصة طماطم كبيرة مع ملعقة سكر صغيرة، ورشة ملح وفلفل أسود، ونصف ملعقة بودرة ثوم، وملعقة زيت زيتون في طبق وقلبي جيداً.

قطعي الفلفل الأخضر، والسلامي، والبسطرمة لقطع صغيرة.

افردي الصلصة على شرائح التوست بالتساوي بحيث تغطي الصلصة السطح العلوي للتوست بالكامل.

وزعي قطع الفلفل، والسلامي، والبسطرمة، وشرائح الزيتون المخلية فوق كل قطعة.

انثري الموزاريلا على وجه التوست بحيث تشكل طبقة سميكة فوق كل المكونات.

أدخلي التوست إلى المايكرويف على درجة حرارة متوسطة لمدة دقيقتين أو حتى تذوب الجبنة.

أخرجي البيتزا من المايكرويف وقدميها ساخنة.