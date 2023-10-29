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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

زينة "بواب" في الماراثون الرمضاني لعام 2024

زينة
زينة

تستعد النجمة زينة لتخوض الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، بمسلسل جديد،إذ تجسد شخصية خلال أحداث المسلسل" بواب عمارة في حي شعبي ".

تواصل النجمة زينة في الفترة الحالية تصوير فيلم الإسكندراني، إخراج خالد يوسف.

ويعد فيلم الاسكندراني يشهد عودة خالد يوسف إلى السينما بعد غياب خمس سنوات، حيث كان آخر أعماله على الشاشة الكبيرة فيلم كارما، الذي قام بتأليفه وإخراجه وعُرض في 2018، وقدم بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، خالد الصاوي، وماجد المصري.

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ومن ناحية أخرى، شاركت النجمة زينة في الموسم الرمضاني الماضي 2023، مسلسل جعفر العمدة، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقتها وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل جعفر العمدة كان من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، وجوري بكر، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي

وكان آخر أعمال زينة في السينما فيلم الفلوس، الذي عرض عام 2019، بطولة تامر حسني، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد ماروق، وشارك فيه كل من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد وآخرين.

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كما أنها تنتظر خلال الفترة القادمة عرض فيلم التاريخ السري لكوثر، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، تأليف وإخراج محمد أمين وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، ويضم العمل في بطولته ليلى علوي، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن.

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