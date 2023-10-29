وزير التربية والتعليم يصل كفر الشيخ لمتابعة انتظام الدراسة

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، إلى مقر ديوان عام محافظة كفر الشيخ، لتفقد عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وكان في استقبال وزير التربية والتعليم لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأشرف عبد الونيس عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد صلاح مدير الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والعقيد أيمن كمال نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد الصواف مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس كفر الشيخ

ومن المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الاجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.

التربية والتعليم تحدد قواعد امتحانات شهر أكتوبر

وتنطلق امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس للعام الدراسي 2023-2024 اليوم الاحد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل تكون على مستوى المدرسة وليس موحدًا.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات شهر أكتوبر توضع على مستوى المدرسة من خلال التوجيه في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات شهر أكتوبر تحتوى على أسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم للمنهج في الفترة من بداية الدراسة وحتى نهاية الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة أن تكون امتحانات شهر أكتوبر من مقررات أول شهر في الدراسة فقط، مع تخصيص فترة دراسية واحدة لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر المقرر بدأها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أكتوبر توضع بمعرفة موجهي المواد، وتجرى أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة.

وحظرت وزارة التربية والتعليم الغياب نهائيًا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر 2023، وفي حالة المرض على الطالب أثناء امتحانات شهر أكتوبر يحضر الامتحان متخذا الإجراءات الاحترازية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن يكون اليوم الدراسي كاملا خلال امتحانات شهر أكتوبر ويعقد الامتحان في الحصة( الثالثة والرابعة).

ومنعت وزارة التربية والتعليم انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.