بالهدايا التذكارية ورش المياه.. مطار شرم الدولى يستقبل أولى رحلات «إيجين اليونانية».. ومطار الأقصر يستقبل «Air Caraib»

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية إيجين (AEGEAN) قادمة من مطار أثينا على متنها ٨٢ راكبا، واستقبل مطار شرم الشيخ الدولى الرحلة بتقليد رش المياه وتقديم الهدايا التذكارية للركاب من قبل فريق العلاقات العامة بالمطار، وسط كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم.. ومن المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولى رحلة أسبوعيا لشركة خطوط إيجين، قادمة من العاصمة اليونانية أثينا.. يأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، لكافة المطارات المصرية بضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوى الجديد وتقديم كافة التسهيلات، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضارى الذى يليق بمكانة مصر.

مطار الأقصر الدولى

مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات Air Caraibes

واستمرارا لنجاح المطارات المصرية فى اجتذاب خطوط طيران عالمية، استقبل مطار الأقصر الدولى أولى رحلات شركة Air Caraibes بطائرة من طراز A350/900 قادمة ومتجهة إلى Orly وعلى متنها (٢٨٧) راكبا بخط سير (أورلى - الأقصر - أورلى).

ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بالمطارات المصرية وفتح وجهات جديدة، ومن المقرر أن يتم تسيير الرحلة بواقع رحلة واحدة أسبوعيا خلال الموسم الشتوى.. ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، التعليمات بالترحيب بخط الطيران الجديد وتسهيل جميع إجراءات الوصول وبالفعل قد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة المتبع عالميا Water Salute.

وعلى الفور قام الطيار هشام فريد، مدير المطار، بإصدار تعليماته لفريق العلاقات العامة والعمليات بالمطار لاستقبال الركاب ومساعدتهم فى سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.