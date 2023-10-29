الاعتماد هو الأول بعد إضافة طرازى «A320 neo وB787»

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح فى اجتياز تفتيش «EASA»

وليد سليمان: الاعتماد تأكيد على ريادة الأكاديمية ومستوى جودة يضاهى المستويات العالمية فى التدريب ومواكبة أعلى المعايير الدولية

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة والطيران (إيازا)، الذى أجرته الوكالة مؤخرًا من خلال مراجعة معايير الجودة وبرامج التدريب لمهندسى الأكاديمية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

مهندس يحيى زكريا

ومن جانبه أشاد الكابتن وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بالجهد الذى يقوم به مهندسو الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للتدريب الفنى بعد نجاح أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام السابع عشر على التوالى.

ويعد تجديد الاعتماد هذا العام هو الأول بعد إضافة أكاديمية مصر للطيران للتدريب لطرازى

A320 neo وB787، لقدرتها التدريبية وهو ما يعكس المستوى المتميز للخدمة المقدمة للعملاء الحاليين والذى يساعد على جذب مزيد من العملاء.

طيار وليد سليمان

وأكد «سليمان» أن الاعتماد يعد تأكيداً على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى هذا المجال، ودليلًا على تمتعها بمستوى جودة تضاهى به المستويات العالمية فى مجالات التدريب المختلفة، ومواكبتها لأعلى المقاييس والمعايير الدولية المطلوبة.