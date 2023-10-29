«المصرية للمطارات» تنجح فى تجديد شهادات الأيزو لمقرها ومطارى برج العرب وشرم الشيخ الدوليين

لواء أحمد منصور: جهود العاملين وتفانيهم وإخلاصهم وراء الحصول على الاعتمادات

نطبق معايير الجودة العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية

احتفل مطار برج العرب الدولى بسريان كلا من شهادة إدارة الجودة الأيزو 9001/2015 ونظام إدارة البيئة الأيزو 14001/ 2015 لمدة عام آخر وذلك بعد اجتيازه مراجعة الجهة المانحة شركة SGS.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدنى، وقد كان لمطار برج العرب نصيب بالغ فى الاهتمام بالشق البيئى ساعده على الحصول على شهادة نظام الإدارة البيئية المعتمدة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 14001-2015 ليضيف مطار برج العرب بذلك للشركة المصرية للمطارات إنجازا كبيرا ضمن إنجازاتها لعام 2023.

تأتى أهمية هذه الشهادة فى تنظيم العمل لحماية البيئة والاستجابة للتغيرات فى الظروف البيئية بالتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية المجتمعية بما يحقق تخفيف الآثار البيئية السلبية الناتجة عن تشغيل مطار برج العرب الدولى وتخفيف التأثير السلبى المحتمل للظروف البيئية على المطار.

وفى نفس السياق نجح المقر الرئيسى للشركة المصرية للمطارات فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة (الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥) لمدة عام آخر، وذلك بعد إجراء المراجعات من قبل الشركة المانحة (SGS).

وتأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة.

جهود العاملين

لواء أحمد منصور

وبهذه المناسبة أعرب الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو مشيداً بجهود العاملين بالمقر الرئيسى والمطارات وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم والتى كان لها عظيم الأثر بحصول المقر الرئيسى للشركة ومطار برج العرب الدولى على هذا الاعتماد، مؤكدا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.

ومؤكدا أهمية الاهتمام بالمتطلبات البيئية لتسيير الشركة ومطاراتها التابعة بجمهورية مصر العربية على خطى الدولة فى أهدافها للتنمية المستدامة وحماية والبيئة.

أيزو مطار شرم الشيخ

م. محمد سعيد محروس

فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بالمطارات المصرية، نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة (الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥) لمدة عام آخر وذلك بعد إجراء المراجعات على المطار.

تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب وجميع الجهات التى تتعامل مع المطار.

وبهذه المناسبة أعرب الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو موجها الشكر والتقدير للطيار نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولى، ومشيداً بجهود العاملين بالمطار وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم، والتى كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على هذا الاعتماد والحفاظ عليه لسنه أخرى، مؤكدا أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.