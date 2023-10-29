الأهلي يتوجه إلى ملعب لوفتوس استعدادًا لملاقاة صن داونز

غادر منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مقر فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في طريقه إلى استاد لوفتوس استعدادا لخوض مباراة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر اليوم على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.





وقبل تحرك الفريق من الفندق ، حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر على عقد محاضرة فنية في الثانية عشرة والنصف ظهرا واستمرت لمدة نصف ساعة، تحدث فيها المدير الفني مع اللاعبين في الجوانب الخططية التي سبق التدريب عليها خلال التحضير لمباراة صن داونز ومراجعة التعليمات الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين.

وخاض الأهلي مرانه الختامي لمباراة صن داونز أمس على ملعب المباراة وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران.

مران الأهلي قبل المواجهة ..

وبدأ المران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين مساء يوم الأربعاء المقبل ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.