مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الأفريقي

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الأفريقي..كورة لايف،نقدم لكم في هذه المقالة بث مباشر مباراة فريق الأهلي ومنافسه فريق صن داونز اليوم ، في جولة ذهاب نصف النهائي من ضمن منافسات الدوري الافريقي ، حيث يستعد فريق الأهلي لهذه المواجهة بكل حماس وجهد كبير من أجل تحقيق الفوز بالمباراة ، بينما يستعد فريق صن داونز لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي من أجل تحقيق الانتصار.

البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز يوتيوب وأصبحت مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر من أهم المباريات في القارة السمراء في السنوات الأخيرة، وذلك منذ الخسارة الشهيرة للأحمر في 2019 بخسمة أهدافٍ نظيفة، والتي تعد من أكبر الهزائم في تاريخ النادي في دوري أبطال أفريقيا والتي عاقب النادي الأهلي صن داونز عليها بالفوز عليه في 5 مناسبات بعدها جمعت بين الفريقين . حتي تلقى الشياطين الحمر خسارة أخرى بخمسة أهداف مرة أخرى في الموسم الماضي من البطولة لكن مقابل هدفين، وهذه النتائج الكبيرة تحققت في جنوب أفريقيا، لذلك فإن المباراة تحمل أهمية خاصة لجمهور الفريقين.

مباراة الاهلي وصن داونز

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، وفي تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت السودان وليبيا ، بينما في تمام 3:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، وفي تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وصن داونز | من هنــــا

تردد قناة ابو ظبي الرياضية المفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم

تردد القناة: 12091.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية علي عرب سات

يمكن ضبط القناة علي القمر الصناعي عرب سات، من خلال التردد :

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطيه - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا - موكوينا - مقالا.

خط الوسط: موناو - موديبا - الليندي - بوطويل.

الهجوم: مخوليس - زواني - مينديينا.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي لكرة القدم

أين يمكنني مشاهدة مباراة النادي الأهلي – صن داونز؟ وتنقل مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم وبالتالي يكون البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز متاح في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي على يوتيوب، من خلال حساب بي إن سبورت وحساب قناة أبو ظبي الرياضية وحساب الرياضية المغربية. في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وصن داونز | من هنــــا

أين تقام مباراة الأهلي وصن داونز ؟

كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر من المقرر أن يكون ملعب مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دورى السوبر الأفريقي، على ملعب استاد لوفتس فيرسفيلد، في بريتوريا، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وصن داونز الأحد في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.