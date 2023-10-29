أسعار اللحوم اليوم الأحد من أرض المزرعة.. اللحمة بكام

أسعار اللحوم.. واصلت أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية ومن أرض المزرعة، إستقرارها، وسجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) نحو 116 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) نحو 115 جنيهًا للكيلو.

وتباينت اسعار اللحوم اليوم ببعض أنواعها في الأسواق، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 140 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) نحو 138 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم اليوم الاحد، كخدمة تقدمها الوفد بصورة لحظية ويومية، للوقوف على أخر المستجدات لاتي تطرأ على الساحة السلعية لاسيما اللحوم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم

اللحوم الحية

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 116 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 117 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 119 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 115 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 136 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 138 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 135 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 140 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 125جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 122 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد هولشتين نحو 128 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 132 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 135 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 137 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.