مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز (يلا شوت) بث مباشر في دوري السوبر الإفريقي
مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز (يلا شوت) بث مباشر في دوري السوبر الإفريقي
مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز (يلا شوت) بث مباشر في دوري السوبر الإفريقي،يواجه الفريق الأهلي اليوم اختبارًا صعبًا عندما يصطدم بفريق صن داونز، البطل الجنوب أفريقي، في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر الأفريقي. يشعر مشجعو وأعضاء نادي الأهلي بالحماس للبحث عن وسائل البث التي ستنقل هذه المباراة المهمة. يهدف الأهلي إلى إظهار قوته واستعداده في الساحة القارية الأفريقية.
تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي بعد تعادله 3-3 مع فريق سيمبا التنزاني. ولكن، نجح الأهلي في التأهل بفضل قاعدة الأهداف الخارجية بعد تسجيل هدفين على أرض المنافس في حالة التعادل الإيجابي. في مباراته اليوم، يسعى الأهلي إلى الفوز لتسهيل مهمة مباراة الإياب في القاهرة. في الوقت نفسه، يجري الوداد والترجي مباراة ذهاب في نصف نهائي البطولة في المغرب، حيث سيتأهل الفائز منهما لمواجهة الفائز من مباراتي الأهلي وصن داونز في النهائي.
بالإضافة إلى أداء الأهلي على الساحة القارية، يظهر الفريق أيضًا قوته على الساحة المحلية، حيث تأهل لنهائي كأس مصر، وسينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز. في الدوري المصري، قاد الأهلي مباراتين وحقق الفوز فيهما ليحصل على 6 نقاط، ومن المقرر أن يستأنف الدوري الممتاز بعد انتهاء منافسات نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.
موعد مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023
وعن موعد مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضيفًا على ملعب ستاد لوفتوس فيرسفيلد لمواجهة صند داونز اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وصن داونز | من هنــــا
كما سيتمكن المشجعون في الوطن العربي من مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بتوقيتات العواصم العربية التالية:
البلد
التوقيت
القاهرة - طرابلس - الخرطوم - بريتوريا
3:00 عصرًا
القدس - الرياض - الدوحة - صنعاء - بيروت
الكويت - دمشق - بغداد - عمان - المنامة
4:00 عصرًا
أبو ظبي - مسقط
5:00 مساءً
تونس - الجزائر - الرباط
2:00 ظهرًا
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023
أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023، فهناك العديد من القنوات المجانية التي ستنقل القناة بشكل حصري للجماهير في الوطن العربي، ومن أبرزها قنوات أون تايم سبورتس OnTime Sports، وقنوات أبو ظبي الرياضية AD Sports، كذلك القنوات الرياضية السعودية SSC، وفيما يلي نسقدم لكم كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم.
تردد قناة OnTime Sports 1 HD
تردد قناة أبو ظبي الرياضية
قمر صناعي: نايل سات
التردد: 11861
الاستقطاب: رأسي V
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 5\6
مفتوحة
قمر صناعي: نايل سات
التردد: 12091
الاستقطاب: رأسي V
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 5/6
مفتوحة
تردد قناة SSC
قمر صناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: رأسي V
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 5/6
مفتوحة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز
بينما تبث مباراة فريق الأهلي ومنافسه فريق صن داونز اليوم ، في جولة نصف النهائي من ضمن منافسات الدوري الأفريقي ، عبر قناة
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وصن داونز | من هنــــا
- ON Time Sports 1 ، بصوت المعلق أيمن الكاشف.
- أبوظبي الرياضية 1 ، بصوت المعلق عامر عبدالله.
- بي ان سبورت HD ، بصوت المعلق خليل البلوشي.
- المغربية الرياضية ، بصوت المعلق سفيان الرشيدي.
- SSC sport 1 HD ، بصوت المعلق عيسي الحربين.
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