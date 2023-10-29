أنشيلوتي يكشف سر الفوز على برشلونة وإعجابه بـ بيلينجهام

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بنجمه الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام بعد قيادة النادي الملكي للفوز على ملعب برشلونة 2 - 1 أمس السبت في كلاسيكو الدوري الإسباني.

تقدم الألماني الدولي إلكاي جندوجان بهدف لبرشلونة في الدقيقة السادسة، وأدرك نجمه الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام التعادل للريال في الدقيقة 68.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف هدف الفوز للنادي الملكي.

رفع الريال رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

قال أنشيلوتي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد كان بيلينجهام فاعلاً للغاية، وسجل الهدف الاول بشكل رائع، وكان ذكياً في الهدف الثاني.

كما أشاد أنشيلوتي بلاعبه الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش قائلا:لقد غيّر الديناميكية، امتلكنا المزيد من السيطرة على الكرة، تراجع ضغط برشلونة بعد الدقيقة 60، ولاسيما بعد الشوط الأول، ديناميكية الاستحواذ تغيرت مع دخول لوكا، بعد ذلك، كان بيلينجهام فاعلاً جداً، سجل هدفاً رائعاً ثم كان ذكياً جداً في الثاني".

وقال :غايتنا لم تكن التعادل، بل محاولة الفوز، هدف التعادل غير الديناميكية، إذ منحنا المزيد من القوة بينما أضعف برشلونة هي ثلاث نقاط في ملعب صعب جداً، لعبنا مباريات كثيرة خارج الديار، خضنا سبع مباريات في الدوري الإسباني، خمس منها كانت في غاية الصعوبة، جدول المباريات تطلّب منا الكثير وقد قدمنا أداءً جيداً.

وعن بيلينجهام قال :يدهشنا مستواه، ولاسيما فاعليته، يحاول دائماً ويصل من الخلف، ما أدهشنا اليوم هو تسديدته، لأنه لا يسجل الكثير من الأهداف من على حافة منطقة الجزاء وقد سجل اليوم هدفاً رائعاً، يمكنه الوصول إلى 20 أو 25 هدفاً بسهولة، لا نفكر فيه كمهاجم، ولكنه مهم جداً بالنسبة لنا، يسجل الكثير من الأهداف، ولكننا نتوقع أيضاً الأهداف من المهاجمين.

وأضاف :يبدو مخضرماً، سلوكه جيد جداً، كلما اقترب من المنطقة كلما كان ذلك أفضل له، هو اللاعب الذي أحدث الفارق اليوم، لا أعرف أي مركز سيحتله في جائزة الكرة الذهبية، لا يهمني ذلك كثيراً .

وأكد المدرب الإيطالي "نحن في الصدارة، لكن الموسم طويل جداً بالنسبة لنا وبالنسبة لبرشلونة، الذي لا يزال فريقاً قوياً وسنناضل حتى النهاية.