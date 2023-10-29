«إيركايرو» تسيّر رحلات جديدة إلى ٣ مدن روسية بمعدل ٢١ رحلة أسبوعياً

وزير الطيران: «إيركايرو» تهدف لتعزيز أسطولها والاستمرار فى تحديثه والحفاظ على تحسين مستوى خدمات المسافرين

حسين شريف: ندرس فتح أسواق جديدة بمقومات مختلفة وتعزيز فرص تواجدنا فى الأسواق المصدرة للسياحة مثل روسيا

زيادة تدفق الحركة السياحية إلى مصر سوف تتم تدريجياً بعد إضافة نقاط جديدة ومضاعفة الرحلات

أعلنت شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى عن فتح خطوط جوية مباشرة من عدة مدن روسية إلى مدن الجذب السياحى المصرية «شرم الشيخ والغردقة»، حيث أنه من المقرر أن يتم تسيير رحلات جوية من موسكو وايكاترينبرج وسان بطرسبرج إلى كل من مدينتى شرم الشيخ والغردقة، وذلك بواقع ٢١ رحلة أسبوعيًا، وتم تسيير أولى رحلاتها الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ بمعدل ٧ رحلات أسبوعيًا إلى مدينة شرم الشيخ، حيث تسير الشركة ثلاث رحلات من العاصمة الروسية موسكو بالإضافة إلى رحلتين لكل من ايكاترينبرج وسان بطرسبرج، وترتفع إلى ١٤ رحلة أسبوعيًا من المدن الروسية الثلاث إلى مدينة الغردقة إعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل.. يأتى ذلك استمراراً لخطة وزارة الطيران المدنى الطموحة نحو فتح أسواق جديدة تساهم فى تنمية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مناطق الجذب السياحى المصرى.

فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران

الفريق محمد عباس

وفى ذات السياق، أكد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، أنه فى ضوء الإستراتيجية التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وفقًا لسياسة العرض والطلب وفتح نقاط وأسواق جديدة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وبخاصة السياحة الروسية، مشيرًا إلى أن شركة إير كايرو تهدف إلى تنمية وتعزيز أسطولها الجوى والاستمرار فى تحديثه والحفاظ على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

حسين شريف

ومن جانبه أشار حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، إلى أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية فتح أسواق جديدة ذات مقومات متعددة ومختلفة مع تعزيز فرص تواجد الشركة فى الأسواق المصدرة للسياحة مثل روسيا، مؤكدًا أنه مع زيادة تدفق الحركة السياحية إلى مصر سوف يتم تدريجيا إضافة نقاط جديدة ومضاعفة عدد الرحلات خلال الفترة القادمة.