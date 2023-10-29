محافظ كفرالشيخ يستقبل وزير التربية والتعليم

استقبل محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الأحد، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديون عام المحافظة، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك وسبل دفع وتطوير العملية التعليمية، ومتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مدارس المحافظة.



جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، ووكيل الوزارة، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد صلاح، مدير الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والعقيد أيمن كمال، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد الصواف، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.



وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء مع قيادات التربية والتعليم، بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة سير وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة، ومن المقرر عقب اللقاء يتفقد محافظ كفرالشيخ ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدداً من المدارس لمتابعة سير وجودة العملية التعليمية بالمحافظة.