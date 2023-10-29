أسعار الفاكهة اليوم الأحد في الأسواق المصرية والمحلية

سعر الفاكهة.. واصلت أسعار الفاكهة استقرارها خلال التعاملات الصباحية للبيع والشراء اليوم الأحد في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الموز البلدى نحو 25 جنيهات للكيلو جرام، وسجل سعر البرقوق الأحمر نحو 45 جنيها للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الفاكهة اليوم الاحد في الاسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة ولكل السلع، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الفاكهة اليوم الأحد في الأسواق المحلية

الفاكهة

_ سعر كيلو الموز البلدى 25 جنيهات للكيلو جرام.

_ رمان 25 جنيها.

_ الجوافة سكرى 18 جنيها للكيلو.

_ كمثرى 35 جنيها للكيلو.

_ سعر برقوق أحمر 45 جنيها للكيلو.

_ سعر عنب بناتى 25 جنيها.

- بلح برحى 55 جنيهًا