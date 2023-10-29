الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

هاني أباظة: لابد من وضع ضمانات جدية للمستثمرين لرفع الميزان التجاري

النائب الوفدى اللواء
النائب الوفدى اللواء هانى أباظة

اعلن النائب الوفدى اللواء هانى أباظة , عضو مجلس النواب موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

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وأكد "أباظة"ان هذا المشروع هام جدا الحديث فيه لتحقيق نتيجة التدصري ورفع الميزان التجارى , موضحا أن التصدير مبنى على عدة أمور رأس مال وإستثمار ومستثمر يصنع ليخرج منتج للتصدير ,مع دعم المصدرين من خلال البنك المركزى .

 

وتساءل "أباظة" القضية  أن الانتاج عملية كبيرة وتحتاج لتكامل العملة الصعبة غير متوفرة لإستيراد المادة الخام ,وعدم توافر المادة الخام لابد من وضع وتطبيق ضمانات للمستثمر وعمل دراسة وافية حول المشاكل التى تواجة المستثمرين

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