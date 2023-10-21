أسماء الجمال: مصر انتصرت للإنسانية بدخول المساعدات لغزة

أكدت النائبة الوفدية أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن دخول المساعدات من خلال معبر رفح لأهل غزة هو انتصار من الدولة المصرية للإنسانية بأكلمها.

وأوضحت "الجمال، إن دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح لأهالي غزة، يؤكد أن مصر فرضت إرادتها، كما أنه انعكاس لقدرة الدولة المصرية وقوة دبلوماسيتها في إجبار إسرائيل وأمريكا والدول الغربية، التي رضخت للضغوط المصرية التي قامت بها على مدار الأيام السابقة، ومنذ اندلاع الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

أسماء الجمال: كلمة السيسى بقمة السلام رفضت تصفية القضية

وفي ذات السياق، وصفت "الجمال" كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة القاهرة الدولية للسلام 2023، بأنها معبرة عن إرادة الشعب المصري تجاه عدوان الاحتلال وحمل العالم مسئولية ما يحدث وهو ما يتطلب تضافرا دوليا لوضع حد لما يحدث من تصعيد تجاه الشعب الفلسطيني ووضعت خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية.

وأوضحت "الجمال" أن كلمة االرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال القمة وجهت العديد من الرسائل المهمة التي توضح الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيده على أن تصفية القضية دون حلا عادلا للشعب الفلسطينى لن يحدث على حساب مصر، بإرادة كاملة من الشعب المصري الذي يدرك تماما واجباته تجاه تحمل المعاناة مع الشعب الفلسطيني الشقيق والوقف بجانبه في الدفاع عن أرضه.



