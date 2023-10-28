قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم، حبس شقيقين صيدليين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، متورطين في تكوين ثروة تبلغ 21 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة.

حبس شقيقين صيدليين نصبا علي شركة حكومية بـ21 مليون جنيها

وتبين من التحريات ؛ أن الصيدليين امتنعا عن سداد المديونية المستحقة عليهما لصالح "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، الأمر الذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح تلك الشركة بلغ إجماليها 21 مليون جنيه.

وتمكنا وذويهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الكسب التى قاما بها المذكوران بـ"21 مليون جنيه تقريبًا".

ولاد العم.. تفاصيل تشوية وجه فتاتين بمادة حارقة في منشأة القناطر

كما ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على المتهمين بإلقاء مية نار علي فتاتين من أبناء عمومتهم بقرية الحاجر بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال فتاتين بهما آثار حروق بمناطق متفرقة بالجسد وادعاء تعدي آخرين عليهما، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال إحدى المصابتين أفادت بقيام شخصين ملثمين يقودان دراجة نارية موتوسيكل بالتوقف أمامهما وإلقاء مادة حارقة "مية نار" عليهما ولاذا بالفرار.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عمومة المصابتان بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز.

وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق مع 6 متهمين اشتركوا في الاعتداء على طلبة حفل المنصورية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.