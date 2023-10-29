عقوبة المخالفين في الأوكازيون والجمعة البيضاء (فيديو)

كشفت سماح هيكل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، عقوبة المخالفين في الأوكازيون والجمعة البيضاء.

ونصحت خلال لقاءها مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten" اليوم الأحد، المواطنين بتقديم شكوى على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، موضحة أن هناك غرامة تصل إلى مليون جنيه على المخالف وقد تصل إلى الحبس.

يوجد سعران على القطعة المباعة في الأوكازيون

وقالت: "في سعرين على القطعة المباعة في الأوكازيون، السعر قبل وبعد التخفيض لحماية البائع من المساءلة القانونية، ولو لقينا حاجة غلط نبلغ عنه وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية على طول".

وأكدت أن الجمعة البيضاء سيكون يوم واحد فقط وهو الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، ولكن يوجد بعض المحال التي تستمر في تقديم التخفيضات لمدة أسبوع.