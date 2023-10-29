مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي يلا شوت اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي يلا شوت اليوم بث مباشر ، ومباراة الأهلي وصن داونز، التي ستُقام اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف النهائي في بطولة الدوري الإفريقي، ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. إنها مباراة ديربي وقمة إفريقية تجمع بين فريقين من أكبر الأندية في القارة.

فريق الأهلي، الذي يتمتع بتاريخ حافل وإنجازات كبيرة، سيواجه بطل جنوب إفريقيا، صن داونز. في السنوات العشر الأخيرة، قد شهدنا تقدمًا ملحوظًا لفريق الأهلي، الذي استعاد مكانته وأصبح يمتلك إمكانيات فردية ومهارات عالية.

هذه المواجهة ستجري على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، وهي ليست المرة الأولى التي يتقابل فيها الأهلي مع ماميلودي صن داونز. حيث جرت مباراة الفريقين مرات عديدة، حيث فاز الأهلي في خمس مرات وخسر في أربع مناسبات. يُذكر أن فريق ماميلودي صن داونز لم يخسر على أرضه أمام الأهلي.

يبحث عشاق القلعة الحمراء عن موعد مباراة الأهلى وصن داونز، ومشاهدة مباراة الأهلى اليوم مباشر أون سبورت، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز، قبل ساعت من انطلاق المواجهة المرتقبة، ولهذا السبب ترصد بوابة الوفد، جميع ما سبق تسهيلًا لمتابعيها فإلى السطور التالية:-

موعد مباراة الأهلى وصن داونز

الثالثة عصر اليوم، ستكون موعد مباراة الأهلى وصن داونز، بتوقيت القاهرة.

الثانية ظهرًا، سيكون موعد مباراة الأهلى وصن داونز، بتوقيت المغرب.

الرابعة عصرًا، سيكون موعد مباراة الأهلى وصن داونز، بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الخامسة مساءً، سيكون موعد مباراة الاهلى وصن داونز، بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز

بين سبورتس beIN SPORTS، المفتوحة، وأبوظبى الرياضية AD Sports، وأون سبورت ستكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز، مشاهدة مباراة الأهلى اليوم مباشر أون سبورت، ستكون على القناة الأولى.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

بدأت كتيبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر مشوارها في بطولة الدوري الإفريقي بأداء قوي، حيث انطلقت بالتعادل في مباراة الذهاب على أرض فريق سيمبا التنزاني بنتيجة 2-2. وفي مباراة الإياب، تعادل الفريق مرة أخرى بنتيجة 1-1، وتمكن الأهلي من التأهل بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه.

أما فريق ماميلودي صن داونز، فقد بدأ مشواره بفوز قوي على فريق بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 2-0، ثم تعادلوا إيابًا دون أهداف.

وعبّر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بتواجده في جنوب إفريقيا، حيث أشار إلى أنه تعلم الكثير من زيارته السابقة لهذه المنطقة عندما واجه الأهلي فريق صن داونز. وأكد كولر أن مباراة اليوم ستكون مختلفة، وأن فريق الأهلي هو أبطال إفريقيا. وأكد أن الدوري الإفريقي يضم 8 من أفضل الفرق في القارة، وأن البطولة تعد تحديًا صعبًا. وشدد على أن هدف الأهلي الأساسي هو التتويج بالبطولة، كما هو عادة الفريق عند مشاركته في أي بطولة. وأوضح أنه لا ينظر إلى التاريخ وأن مباراة الموسم الماضي بين الفريقين في دوري الأبطال هي جزء من الماضي، وأن التركيز الآن يتجه نحو مواجهة اليوم.