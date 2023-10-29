صحيفة أمريكية: إسرائيل أوقفت خطة الاجتياح البري لغزة

قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين إن إسرائيل أوقفت خطط اجتياح واسع النطاق لغزة والاستعاضة عنها بتوغلات برية محدودة.

وقال المسؤولون الأميركيون إن وقف خطط الاجتياح البري الواسع يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر فيديو زعم أنه لقواته البرية خلال توغلها في قطاع غزة.

ووثق الفيديو حركة قوافل من المدرعات وعمليات إطلاق للنار.

وذكرت وسائل الإعلام أن القوات الإسرائيلية هاجمت قطاع غزة بالدبابات على ثلاثة محاور ليلا.

وأعلنت حركة "حماس" أن هجوم القوات الإسرائيلية فشل وأن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة في توغله البري، وأن ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية تضررت بصواريخ مضادة للدروع.