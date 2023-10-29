الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

صحيفة أمريكية: إسرائيل أوقفت خطة الاجتياح البري لغزة

العدوان علي غزة
العدوان علي غزة

 

قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين إن إسرائيل أوقفت خطط اجتياح واسع النطاق لغزة والاستعاضة عنها بتوغلات برية محدودة.

txt

عشرات الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة

txt

الكويت تعرب عن قلقها من مواصلة "العدوان البربري" على غزة

وقال المسؤولون الأميركيون إن وقف خطط الاجتياح البري الواسع يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

 

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر فيديو زعم أنه لقواته البرية خلال توغلها في قطاع غزة.

 

ووثق الفيديو حركة قوافل من المدرعات وعمليات إطلاق للنار.

 

وذكرت وسائل الإعلام أن القوات الإسرائيلية هاجمت قطاع غزة بالدبابات على ثلاثة محاور ليلا.

 

وأعلنت حركة "حماس" أن هجوم القوات الإسرائيلية فشل وأن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة في توغله البري، وأن ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية تضررت بصواريخ مضادة للدروع.

 

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: القصف الإسرائيلي على غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان

انهيار اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان على قطاع غزة (شاهد)

حماس تُصدر بيانًا عاجلًا حول دور روسيا في إنهاء العدوان على غزة

أستاذ علوم سياسية: العدوان على غزة قد يمتد لأشهر

إيران تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رئيس وزراء ماليزيا مطالبًا بإيقاف العدوان على غزة: "قلت للرئيس السيسي أننا معه"
الجريدة الورقية