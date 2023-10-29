نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نتعرض لحرب إبادة جماعية في غزة

طالب الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وسائل الإعلام العربية أن تواصل تكثيف جهودها وتغطيتها لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني؛ خصوصًا وسائل الإعلام العربية الناطقة بالإنجليزية واللغات الأجنبية نطالبها باستمرار تغطيتها المرحلة المقبلة.

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الصمت تجاه ما يحدث في غزة جريمة:

اعتبر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، في حديث خاص لجريدة الوفد، أن الصمت تجاه ما يحدث في غزة يُعد بمثابة جريمة أيضًا، مطالبًا المحكمة الدولية، على غرار ما فعلته في حرب أوكرانيا بعد أسبوعين من الحرب، أعلنت بفتح ملف تحقيق، لأنهم يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من أسبوعين، والاحتلال منذ 75 عامًا ولم تقدم المحكمة الدولية أي شيء ضد الاحتلال.

وناشد أبو بكر، منظمة اليونيسكو، التابعة للأمم المتحدة، أن تصدر بيانات إدانة، فمساواة القاتل بالضحية هو جريمة، لذا نطالب المنظمات الحقوقية والدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال، كما نطالب منظمات حقوق الإنسان أن تبدأ في تحقيقها في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن أكثر من ألف صحفي متواجدين في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وعشرات الصحفيين في مستشفى الشفاء بغزة والعشرات في مستشفى القدس، عشرات الصحفيين في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وعدد من المستشفيات الأخرى، وربما يتم استهداف المخيم الذي يتواجدون به داخل المستشفيات.

وبيّن أن عدد أعضاء الصحفيين أكثر من 1300 صحفي في قطاع غزة، وإذا حدث استهداف جديد للصحفيين فيعني أنهم لا يريدون أي تغطية إعلاميًا تخرج من قطاع غزة، وما يمارس ضد الصحفيين الفلسطينيين من قتل ممنهج هو جرائم حرب وفقًا لاتفاقية جنيف.