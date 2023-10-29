الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

 سعر الدولار.. واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات البنكية، اليوم الأحد، في البنوك المصرية، استقراره، وسجل سعره في بنك مصر نحو 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الصرف نحو 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

 

 وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال مستهل التعاملات البنكية اليوم الأحد في البنوك المصرية، وجاء سعره على النحو الآتي:

 

سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

الدولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 30.84 جنيه للشراء.

 

30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.

 

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

 

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

 

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

 

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

 

30.95 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

موعد مباراة الاهلي وصن داونز بالسوبر الافريقي والقنوات الناقلة

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: قدمنا شكاوى للجنائية الدولية للتحقيق في قتل الصحفيين

ارتفاع عدد ضحايا الجيش الروسي لـ 299 ألفًا و80 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

شنايدر إلكتريك تؤكد تعزيز استثماراتها في مصر

الجريدة الورقية