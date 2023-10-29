سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

سعر الدولار.. واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات البنكية، اليوم الأحد، في البنوك المصرية، استقراره، وسجل سعره في بنك مصر نحو 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الصرف نحو 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال مستهل التعاملات البنكية اليوم الأحد في البنوك المصرية، وجاء سعره على النحو الآتي:

سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

الدولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.