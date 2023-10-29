نقيب الصحفيين الفلسطينيين: قدمنا شكاوى للجنائية الدولية للتحقيق في قتل الصحفيين

قال الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن أكثر من ألف صحفي متواجدين في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وعشرات الصحفيين في مستشفى الشفاء بغزة، والعشرات في مستشفى القدس، وعشرات الصحفيين في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وعدد من المستشفيات الأخرى، وربما يتم استهداف المخيم التي يتواجدون به داخل المستشفيات.

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التحقيق في قتل الصحفيين:

ذكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين في حديث خاص لجريدة الوفد، إن عدد أعضاء الصحفيين أكثر من 1300 صحفي في قطاع غزة، وإذا حدث استهداف جديد للصحفيين فيعني أنهم لا يريدون أي تغطية إعلامية تخرج من قطاع غزة، وما يمارس ضد الصحفيين الفلسطينيين من قتل ممنهج هو جرائم حرب وفقًا لاتفاقية جينيف.

وأشار ناصر أبو بكر إلى أنهم قدموا للمحكمة الجنائية الدولية شكاوى رسمية باسم نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وباسم الاتحاد الدولي للصحفيين لجرائم قتل الصحفيين، فعدم بدء إجراءات التحقيق في قتل الصحفيين هو مشاركة بالجريمة، وبمثابة إعطاء ضوء أخضر للاحتلال ليواصل جرائمه.