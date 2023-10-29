20 ألف شخص من أجل فلسطين في شوارع روما

نظمت الجالية الفلسطينية مظاهرة مؤيدة لفلسطين في روما ولاتسيو مظاهرة بعنوان "ضد الحرب ومن أجل السلام العادل".





شارك في المسيرة المؤيدة لفلسطين التي بدأت من بورتا سان باولو وانتهت في ساحة سان جيوفاني في روما أكثر من 20 ألف شخص من جميع أنحاء إيطاليا، ضد القصف الإسرائيلي لغزة في أعقاب الغارة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، وكان هناك أقصى قدر من الاهتمام من قادة النظام العام.

بحضور رجال الشرطة الإيطالية وجنود من الشرطة المالية ورجال من الشرطة المحلية في روما كابيتالي.

ومن بين أعلام فلسطين العديدة، شوهدت أيضًا أعلام تركيا، التي تغطي بها بعض الفتيات أجسادهن، وأعلام الحزب الشيوعي. "فلسطين حرة" و"فلسطين حرة حرة" هي الهتافات التي رددها المتظاهرون، الذين ساروا خلف نسخة من "مفتاح العودة" رمز عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم بعد الشتات.

وجاءت لحظات من التوتر عندما وصل الموكب أمام مقر منظمة الأغذية والزراعة ، في سيرك مكسيموس ، فصعد أحد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين على أحد الأعمدة حاملاً أعلام الدول المختلفة وأخذ علم إسرائيل ثم قامت الشرطة بأستعادته .

وكانت هناك أيضًا حركة "إيطاليا ليبرا"، وهي حركة جوليانو كاستيلينو ، الزعيم الروماني السابق لحزب فورزا نوفا، في المظاهرة المؤيدة لفلسطين بالصلصة الحمراء والبنية ، وكان من بين المشاركين أيضًا أشخاص ينتمون إلى أقصى اليسار.

وقال كاستيلينو، الذي تغيب عن الساحة اليوم بسبب خضوعه لإجراء أمرت به قيادة شرطة روما: "دائما مع فلسطين، اليوم أكثر من الأمس".

قام أحد المتظاهرين بعرض علمًا عليه صور الرئيس الإسرائيلي نتنياهو مقارنة بأدولف هتلر ثم استولى عليه ديغوس.

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