أسعار العملات العربية والأوروبية اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر العملات العربية الأوروبية والأسيوية.. واصلت أسعار العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه المصري، التداولات الصباحية، اليوم الأحد، حيث سجّل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، واليورو 32.47 جنيه للشراء، و32.62 جنيه للبيع.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الأوروبية والآسيوية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر العملات العربية والاوروبية والاسيوية اليوم الاحد

اليورو

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك مصر 99.51 جنيه للشراء، و99.83 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 98.84 جنيه للشراء، و99.83 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 37.22 جنيه للشراء و37.38 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 37.34 جنيه للشراء، و38.58 جنيه للبيع.

سعر الیورو في البنوك المصریة

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 32.47 جنيه للشراء، و32.62 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي البنك الأهلي المصري 32.50 جنيه للشراء، و32.73 جنيه للبيع.