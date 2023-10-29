الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد ضحايا الجيش الروسي لـ 299 ألفًا و80 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

الحرب الروسية
الحرب الروسية

 

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الجنود الروس إلى 299 ألفًا و80 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

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وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و175 دبابة و9 آلاف و758 من المركبات المدرعة و7 آلاف و188 من النظم المدفعية و834 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و558 من أنظمة الدفاع الجوي و320 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و532 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1012 من المعدات الخاصة و5 آلاف و399 طائرة مسيرة وإسقاط 1544 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

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