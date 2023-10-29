افتتاح قمة الصلب العربي بالقاهرة بمشاركة الصناع العرب

افتتحت في القاهرة اليوم أعمال قمة صناعة الصلب العربي رقم 16 بمشاركة كبار صناع الصلب فى الوطن العربى وشمال أفريقيا، وعدد من ممثلى الدول الاوروبيه المورده لتكنولوجيا الصلب.

افتتح أعمال القمه عواد الخالدى رئيس الإتحاد العربى للصلب وأبدى سعادته لإستضافة القاهره لأعمال القمه، فيما القى الدكتور كمال جودى الأمين العام للإتحاد نظره شامله على دور الإتحاد العربى للصلب ، ودوره فى إحداث التقارب بين كل الصناع العرب .

تتناول جلسات قمة الصلب فى دورته الـ 16 واقع ومستقبل الصناعه فى ظل الظروف الإقتصاديه والسياسيه الصعبه الإقليميه والدوله واخيرها العدوان الفلسطينى على غزه .