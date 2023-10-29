مفاجأة بشأن قطع الكهرباء في مصر

عادت أزمة انقاع الكهرباء في مصر للسطح مجددًا، وفي سياق ذلك يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء، خاصة عقب وجود شائعات تفيد بإنهاء فترة تخفيف الأحمال خلال الأيام القليلة المقبلة، مع دخول الشتاء.

تخفيف الأحمال الكهربائية

وكشف مصدر بالكهرباء في تصريحات صحفية، أنه لم يتم تحديد موعدا حتى الآن لإنهاء فترة تخفيف الأحمال الكهربائية عن المنازل والأماكن السكنية، وأن كل ما ينشر أو يذاع في هذا الصدد عار تماماً من الصحة.

الإعلامى عمرو أديب

وفي السياق علق الإعلامى عمرو أديب، على الخبر المنتشر على لسان مصدر فى وزارة الكهرباء بشأن زيادة مدة قطع الكهرباء وتعديل موعد تخفيف الأحمال ليصبح ساعة ونصف الساعة بدلًا من ساعة، قائلا: "هما بيقولوا 90 دقيقة، لكن هما ساعتين، لكن هما بيحبوا بس يخففوا عنكم، فى مشكلة أو نقص فى المازوت، ماشى، بس قولولنا قد إيه، هيفضل كتير، هيزيد، هيقل، نتصرف.