الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهاد 3 فلسطينيين
استشهاد 3 فلسطينيين

 

استشهد اليوم الأحد، ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها لمُحافظات نابلس ورام الله وطوباس. 

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عشرات الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة

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مجلس التعاون الخليجي يحذر من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن الشاب ناصر عبد اللطيف عزت برغوثي (29 عاما) في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، استشهد مُتأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

 

وفي طوباس شمالا، استشهد الشاب رماح جلال الدين اقطيشات (32 عامًا)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس. 

 

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الشاب نعيم محمود عبد السلام فران (31 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية. 

 

وبارتقاء الشبان الثلاثة في نابلس وطوباس ورام الله، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر إلى 114 شهيدًا.

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