مجلس التعاون الخليجي يحذر من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إدانة تصعيد إسرائيل في قطاع غزة، وحذّر من مخاطر أي عمليات برية إسرائيلية وتداعيات لها إنسانية على المدنيين الفلسطينيين، وفق روسيا اليوم.

وأعرب البديوي في بيان على موقع الأمانة العامة للمجلس عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، وقال إن هذا التصعيد "يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع.

‏‎وأكد البديوي أنّ غياب الحل السياسي أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزّة.

وشدّد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

ونجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة في اعتماد مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وبموازاة ذلك، يُواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يوم 7 أكتوبر الجاري، ووسع هجومه البري يوم أمس الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7700 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".