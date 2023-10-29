الأحد 29 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية

صرف معاشات نوفمبر
صرف معاشات نوفمبر

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023.. أيام قليلة تفصلنا عن صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الاستثنائية، حيث يتم الصرف يوم الأربعاء 1 نوفمبر وتستمر على مدار 6 أيام.

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أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر

ويمكن صرف المعاشات من  البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، والبنوك التجارية وبنوك القرى، و منافذ شركة فورى، خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، فضلاً عن فروع بنك ناصر الاجتماعي.

معاشات شهر نوفمبر 2023 

ويتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، على أن تكون معاشات نوفمبر بزيادة 600 جنيه  300 عن شهر أكتوبر، و300 عن شهر نوفمبر.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، تصرف المعاش يومي 1 و 2 نوفمبر 2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يصرف معاشها يومي 3 و 4 نوفمبر 2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم صرف معاشها يومي 5 و 6 نوفمبر 2023.

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