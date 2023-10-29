سمير فرج يكشف موعد تدخل أمريكا في الحرب على غزة

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن أن هناك حالة واحدة فقط تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة من التدخل العسكري، والبدء في الحرب الراهنة حاليا في قطاع غزة.

وقال سمير فرج، في تصريحات تليفزيونية، هناك سفينة أمريكية تسمى «ميرسي»، وهي عبارة عن مستشفى عائم، وتحتوي على 3000 آلاف سرير، وطائرات وإخلاء، وحال تحرك هذه السفينة تنذر إلى اقتراب دخول أمريكا دائرة الحرب.

وأضاف المفكر الاستراتيجي، شروط حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مؤكدًا أنها ترفض فكرة تبادل الأسرى مقابل وقف إطلاق النار، لكنها تطلب وقف إطلاق النار والإفراج عن 6 آلاف أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الرهائن.

وأضاف سمير فرج، من الصعب القيام اجتياح شامل لغزة، لكن ما تفعله الآن حفظا على ماء الوجه.