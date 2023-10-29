نائب رئيس المصري: مروان حمدي موقوف لحين انتهاء التحقيق

أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أن ما حدث من مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم تجاه جمهور النادي مرفوض جملة وتفصيلا.

وقال أبو قمر عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الجمهور يخلق الدوافع لكرة القدم، جمهور المصري يتحمل مشقة وعناء السفر من أجل دعم ومساندة الفريق".

وأضاف: " يجب أن يكون التعامل مع الجمهور بتقدير كبير واحترام، العقاب كبير لأنه على قدر قيمة اللاعب الكبيرة في الفريق ".

كشف: "معاقبة اللاعب رسالة له ولغيره أن النادي لن يقبل بأي حال من الأحوال مهما كانت الضغوطات. العصبية تكون غيرة على الفريق وليس تجاوز

وأوضح: "فوجئنا بالتصرف، لم نسمع شيء من الجمهور خلال تواجدنا في اللقاء، ربما يكون اللاعب سمع شيئ ما لكن لا يجب أن يكون هذا رد فعله تحت أي ظرف".

أتم: "اللاعب موقوف في المباراة القادمة بشكل طبيعي، لحين انتهاء التحقيق".

مروان حمدي يبصق على جمهور المصري

يذكر ان مروان حمدي لاعب المصري قد قام بالبصق على جمهور نادي المصري أثناء استبداله في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي جمعت فريقه مع بيراميدز، ليقرر النادي خصم مليون جنيه من مستحقاته وإيقافه واحالته للتحقيق.