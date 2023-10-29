إسرائيل تقطع علاقاتها مع "سبيس إكس" بعد سماح الأخيرة باستخدام "ستارلينك" في غزة

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي أن تل أبيب ستقطع جميع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بسبب سماح الأخير باستخدام أنظمة "ستارلينك" في غزة، وفق روسيا اليوم.

انتقد وزير الاتصالات شلومو كاري رجل الأعمال الأمريكي على قراره، وقال: "ستستخدمها حماس [اتصالات الأقمار الصناعية ستارلينك] للقيام بأنشطة إرهابية، لا شك في ذلك، نحن نعرف، وماسك يعرف، سيقطع مكتبي كل العلاقات مع شركة سبيس إكس".

بعد انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب الغارات الإسرائيلية الضخمة والكثيفة، أعلن عدد من المؤسسات الدولية ووزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، أنهم لا يستطيعون تقديم أي خدمات في ظل انقطاع التواصل مع وحداتهم.

أكدت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان إسرائيل توسيع عملياتها البرية في القطاع، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: "إن القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

سرعان ما أطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا على منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، حملة تطالب رجل الأعمال الأمريكي بتزويد قطاع غزة بنظام "اتصالات الأقمار الصناعية ستارلينك" أسوة بما فعله في أوكرانيا.

استجاب إيلون ماسك لمطالب النشطاء مؤكدًا أنه سيوفر للمنظمات الدولية المعترف بها في قطاع غزة، إمكانية الوصول إلى اتصالات شبكة "ستارلينك" الفضائية.

أوضح ماسك عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليًّا، التي تقدم المساعدة في غزة".